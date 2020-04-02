Всеобщий режим изоляции в Москве могут продлить до конца апреля
Режим всеобщей самоизоляции в Москве может продлиться до конца апреля. Об этом сообщает «Русская служба ВВС» со ссылкой на источники, близкие к мэрии и представителям столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом
Режим всеобщей самоизоляции в Москве может продлиться до конца апреля. Об этом сообщает «Русская служба ВВС» со ссылкой на источники, близкие к мэрии и представителям столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
В качестве одной из причин продления всеобщего режима изоляции источники называют прибытие в Москву большого числа туристов из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Всем им необходимо изолироваться на двухнедельный карантин.
Еще одна причина продления режима изоляции для всех – слишком быстрый прирост числа заразившихся. В Москве их насчитывается уже больше 1800 человек. Столичная система здравоохранения может не справиться с большим потоком пациентов, поэтому режим самоизоляции продлят.
Официально дата окончания всеобщего режима изоляции для жителей Москвы не озвучена. Пресс-секретарь мэра Сергея Собянина Гульнара Пенькова заявила, что они «не дают таких сроков».