Премьера российского триллера «Спутник» из-за коронавируса пройдет не в кинотеатре, а в интернете
«Спутник» рассказывает историю советского космонавта, который столкнулся в полете с новой формой жизни и вернулся на Землю не один. Главные роли сыграли Оксана Акиньшина и сам Федор Бондарчук
Фантастический триллер «Спутник» станет первой крупной российской картиной, которая из-за коронавируса выйдет не на экранах кинотеатров, а в интернете.
Продюсер картины Федор Бондарчук сообщил «Ведомостям», что премьера «Спутника» была запланирована на 16 апреля, однако кинотеатры сейчас закрыты на карантин. В итоге было принято решение показать картину 23 апреля в онлайн-кинотеатрах more.tv (принадлежит «Национальной медиа группе», НМГ), wink (управляется оператором «Ростелеком») и ivi. Фильм будет доступен на этих площадках по подписке.
Гендиректор НМГ Ольга Паскина отметила, что из-за высокой конкуренции между видеосервисами за эксклюзивные показы продюсеры «Спутника» могут заработать на прокате в Интернете даже больше, чем потенциально могли бы заработать на показах в кинотеатрах.
«Спутник» рассказывает историю советского космонавта, который столкнулся в полете с новой формой жизни и вернулся на Землю не один. Главные роли сыграли Оксана Акиньшина, Петр Федоров и сам Федор Бондарчук.