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02 апреля 00:24

Правительство и Роспотребнадзор предложили продлить нерабочую неделю из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала власти продлить нерабочую неделю, которая была объявлена в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. С аналогичной инициативой выступила также вице-премьер и глава оперативного штаба Татьяна Голикова

Правительство и Роспотребнадзор предложили продлить нерабочую неделю из-за коронавируса
Фото: Комсомольская правда

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала власти продлить нерабочую неделю, которая была объявлена в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. С аналогичной инициативой выступила также вице-премьер и глава оперативного штаба Татьяна Голикова.

Анна Попова напомнила, что период инкубационного периода для коронавируса составляет 14 дней. Период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно. «Этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», - заявила глава Роспотребнадзора, слова которой приводит «Интерфакс».

Главный санитарный врач России заявила, что сейчас важно не останавливаться в проведении всех принятых ограничительных мер, поскольку эффект от них есть, но он «сиюминутный». Если карантин снять раньше времени, то есть риск активного распространения инфекции на территории всей России.

Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь сообщила о предложении продлить нерабочую неделю, которая истекает 5 апреля. К такому выводу кабинет министров пришел после оценки результатов первых трех дней всеобщей изоляции.

Одновременно с этим Голикова заявила, что региональные власти должны «искать компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона», чтобы не допускать серьезного снижения экономических показателей.

Напомним, по данным на 1 апреля 2020 года в России выявлено 2777 случаев заражения коронавирусом. 24 человека умерли, 190 полностью вылечились.

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