Россияне во время карантина по коронавирусу массово скупают спортивный инвентарь
Россияне на самоизоляции массово скупают спортивный инвентарь, чтобы держать себя в форме. Сервис частных объявлений «Авито» зафиксировал рост спроса на спортивные товары для дома
Россияне на самоизоляции массово скупают спортивный инвентарь, чтобы держать себя в форме. Сервис частных объявлений «Авито» зафиксировал рост спроса на спортивные товары для дома.
Так, в марте спрос на штанги и гантели вырос на 38% по сравнению с февралем. Средняя цена на эти товары составила 10 800 рублей, что на 2% больше, чем месяцем ранее.
Спрос на коврики для йоги в марте вырос на 30%, а их средняя цена снизилась по сравнению с февралем на 1% до 1300 рублей. Средняя цена на кардиотренажеры в марте составила 51 300 рублей. Вырос спрос также на беговые дорожки и эллипсы несмотря на их высокую цену (16%).
Россияне стали скупать товары для занятия спортом после того, как из-за коронавируса власти закрыли все фитнес-залы.
Ранее также сообщалось, что спрос на алкоголь во время карантина по коронавирусу вырос на 148%, из-за чего в некоторых регионах начали вводить ограничения на продажу спиртного.