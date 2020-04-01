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01 апреля 18:12

Минпромторг попросил для РЖД 50 млрд рублей из Фонда национального благосостояния

Предполагается, что деньги из ФНБ пойдут на закупку техники в рамках утвержденной инвестиционной программы «РЖД» на 2020 год. В Минпромторге отметили, что эта мера направлена на сохранение рабочих мест

Минпромторг попросил для РЖД 50 млрд рублей из Фонда национального благосостояния

Минпромторг предложил внести в уставной капитал «Российских железных дорог» 50 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ за подписью замглавы ведомства Василия Осьмакова.

В Минэкономразвития подтвердили получение письма от Минпромторга, но добавили, что этот «вопрос прорабатывается».

Предполагается, что 50 млрд рублей из ФНБ пойдут на закупку техники в рамках утвержденной инвестиционной программы «РЖД» на 2020 год. В Минпромторге отметили, что эта мера направлена на сохранение более 10 тысяч рабочих мест на заводах, а также для получения налоговых выплат объемом 25 млрд рублей в бюджеты всех уровней.

На средства ФНБ также претендует ФГУП «Почта России». Прежний руководитель почты Николай Подгузов и глава ВТБ Андрей Костин просили тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева выделить 40 млрд рублей на инфраструктурное развитие госкомпании. Деньги планировалось потратить на модернизацию 42 тысяч почтовых отделений по всей стране, обучение и повышение квалификации сотрудников.

В ноябре 2019 года Минтранс попросил правительство выделить РЖД 40 млрд рублей из Фонда. В письме замглавы Минпромторга не уточняется, будут ли для железных дорог использованы зарезервированные 40 млрд рублей или речь идет о новом транше из ФНБ.

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