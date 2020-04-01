Алексей Навальный сообщил об удалении с «Эха Москвы» новости о нарушении сыном Ликсутова режима самоизоляции
Информационная служба «Эха Москвы» опубликовала несколько новостей о сыне Максима Ликсутова, однако позже они пропали. Так, на сайте отсутствует новость об этом расследовании, которая, по данным «Яндекс.Новостей», вышла в 10:30 утра 1 апреля
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил об удалении с сайта радиостанции «Эхо Москвы» сюжетов о расследовании его московского штаба о сыне вице-мэра столицы Максима Ликсутова.
В расследовании говорится, что 15-летний сын главы Департамента транспорта Москвы после поездки в Куршевель (Франция) в разгар эпидемии коронавируса не стал изолироваться на 14 дней, а спустя некоторое время после возвращения подал в ДТП во время нелегальных гонок.
Информационная служба «Эха Москвы» опубликовала несколько новостей о сыне Максима Ликсутова, однако позже они пропали. Так, на сайте отсутствует новость об этом расследовании, которая, по данным «Яндекс.Новостей», вышла в 10:30 утра 1 апреля. Из Facebook радиостанции также пропало сообщение со ссылкой на этот материал.
Главный редактор сайта «Эха Москвы» Виталий Рувинский сообщил The Insider, что новость вышла по ошибке. «Произошла ошибочная публикация новости, я эту ошибку исправил — удалил новость», - заявил главред.
Рувинский добавил, что радиостанция не публикует материалы, в которых «с помощью детей атакуют тех или иных политиков или общественных деятелей».