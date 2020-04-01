Меню
САМОИЗОЛЯЦИЯ ПРЕПЯТСТВУЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИРУСА
Общество
Половина россиян считает неправильным путь развития страны
01 апреля 12:39

Составлена карта доступности защитных медицинских масок для населения

Согласно проведенному исследованию, всего в общенациональном аптечном ассортименте на данный момент имеется 6,4 млн защитных масок. Из них 5,8 млн масок находятся в Московской области

Составлена карта доступности защитных медицинских масок для населения

Газета «КоммерсантЪ» оценила доступность средств индивидуальной защиты (СИЗ) в разных регионах страны. Речь в первую очередь идет о медицинских защитных масках, которых не хватает гражданами и даже медикам.

Согласно проведенному исследованию, всего в общенациональном аптечном ассортименте на данный момент имеется 6,4 млн защитных масок. Из них 5,8 млн масок находятся в Московской области. Судя по всему маски лежат на складах, потому что в подмосковных аптеках их купить невозможно. Этот факт подтверждается статистикой – только за последние сутки там не было продано ни одного экземпляра.

В московских аптеках в продаже есть 325 тысяч масок, в Ленинградской области - 200 штук, в Свердловской области - 192, в Ханты-Мансийском автономном округе - 45, а в Магадане - всего 21 штука. В других регионах, например, в Якутии, Пермском и Хабаровском краях, в аптеках в наличии нельзя найти ни одной маски.

В 28 регионах из средств защиты доступны только антисептики. В целом по стране их насчитывается 2,7 млн штук в различной упаковке.

В Хакасии, Бурятии и Еврейской автономной области гражданам не доступны ни антисептики, ни маски, ни респираторы.

Медицинский персонал также жалуется на нехватку защитных масок. Им приходится самим шить себе маски из марли.

Между тем, российские власти направили в США в качестве помощи в борьбе с коронавирусом самолет с защитными масками и медицинским оборудованием.

Материалы по теме
В Саратове власти из-за карантина ввели спецпропуска и собрали огромную очередь за их получением
Власти Москвы опровергли использование приложения «Социальный мониторинг» для слежки за всеми гражданами
В Сыктывкаре врача заподозрили в заражении коронавирусом более 50 пациентов больницы
Сейчас на главной
Это сын, у того, у кого надо сын!
максим ликсутов
Это сын, у того, у кого надо сын!
Информационная служба «Эха Москвы» опубликовала несколько новостей о сыне Максима Ликсутова, однако позже они пропали. Так, на сайте отсутствует новость об этом расследовании, которая, по данным «Яндекс.Новостей», вышла в 10:30 утра 1 апреля
Авторская колонка
Дела залётные…
Вчера должны были прилететь из Израиля бабка (тёща сына), наша общая внучка и, так сказать, Жучка (в исполнении пса Джека). Но за несколько часов до вылета Аэрофлот отменил рейс, разместив на сайте помеченную вчерашним числом объяву. Это один из распространённых способов покрытия своих косяков ...
Авдерин Валерий
Российский суд впервые рассмотрел дело с использованием мессенджера WhatsApp
суд
Российский суд впервые рассмотрел дело с использованием мессенджера WhatsApp
В Свердловской области суд впервые в истории российского правосудия рассмотрел дело с использованием мессенджера WhatsApp. Напомним, что работа судов была ограничена из-за карантина по коронавирусу
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 2777 человек
коронавирус
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 2777 человек
За минувшие сутки выявлено 440 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся составило 2777 человек. В оперативном штабе сообщили, что число умерших пациентов выросло до 27 человек
В России на коронавирус будут тестировать всех россиян старше 65 лет с признаками ОРВИ
коронавирус
В России на коронавирус будут тестировать всех россиян старше 65 лет с признаками ОРВИ
Российские медики будут проводить обязательное тестирование на коронавирус всем людям старше 65 лет, которые обратились в больницу или поликлинику с симптомами ОРВИ
«Цифровое гетто»
карантин
«Цифровое гетто»
Мэрия Москвы выпустила мобильное приложение для сбора информации о гражданах во время всеобщего карантина по коронавирусу. При этом данные о российских гражданах направляются на сервер в Германии, что запрещено законом
Как похорошела Москва при коронавирусе
благоустройство москвы
Как похорошела Москва при коронавирусе
В феврале и марте, то есть в самый разгар эпидемии, чиновники разместили на портале госзакупок десятки тендеров на укладку плитки, газонов, покраску бордюров и т.д. Общий объем объявленных аукционов оценивается в 12 млрд рублей
Правительство выдаст денег россиянам, застрявшим из-за коронавируса за границей
ЧП с туристами
Правительство выдаст денег россиянам, застрявшим из-за коронавируса за границей
На сайте правительства опубликован документ, в котором говорится о выделении средств из федерального бюджета для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться на родину
Госдума освободила новые автомобили от прохождения техосмотра в течение четырех лет
автомобили
Госдума освободила новые автомобили от прохождения техосмотра в течение четырех лет
Согласно решению парламента, новые автомобили освобождаются от техосмотра на четыре года. Действующее законодательство освобождает автомобили от техосмотра на три года после выпуска
Журналисты «Ведомостей» потребовали от владельцев издания сменить главного редактора
СМИ
Журналисты «Ведомостей» потребовали от владельцев издания сменить главного редактора
Журналисты газеты «Ведомости» написали письмо покупателям издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу с требованием сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова
Россиянам будут рассылать sms-сообщения о нарушении ими карантина
коронавирус
Россиянам будут рассылать sms-сообщения о нарушении ими карантина
Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздрав и Роспотребнадзору с 3 апреля обеспечить информирование россиян через СМС-сервисы и портал госуслуг «о случаях нарушения ими условий карантина»
Главный врач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом
коронавирус
Главный врач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом
24 марта Денис Проценко проводил для президента России Владимира Путина экскурсию по инфекционной больнице в Коммунарке. При этом глава государства находился в непосредственном контакте с главврачом
В Туркмении запретили слово «коронавирус» и арестовывают за ношение защитных масок
коронавирус
В Туркмении запретили слово «коронавирус» и арестовывают за ношение защитных масок
Правозащитники из организации Reporters Without Borders сообщают, что такое решение было принято с целью скрыть информацию о числе зараженных в стране, поскольку всем туркменским СМИ запретили использовать слово «коронавирус»
Главу «Альянса врачей» вызвали на допрос из-за сбора средств на покупку масок
альянс врачей
Главу «Альянса врачей» вызвали на допрос из-за сбора средств на покупку масок
Анастасию Васильеву вызвали сразу после того, как профсоюз сообщил о собранном миллионе рублей на покупку средств индивидуальной защиты для медиков, которые работают с заразившимися пациентами
В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 2337 человек
коронавирус
В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 2337 человек
Больше всего новых случаев было выявлено в Москве (+387 человек) и Санкт-Петербурге (+48 человек). Таким образом, в Москве коронавирусом болеют уже 1613 человек
Общество
Минобрнауки сообщило о переносе вступительных экзаменов в вузы
Министр Валерий Фальков сообщил, что вступительные экзамены в вузы пройдут на две-четыре недели позже обычного, поскольку ранее уже было решено перенести срок сдачи ЕГЭ
Жителей Москвы и Подмосковья освободили от взносов на капремонт
ЖКХ
Жителей Москвы и Подмосковья освободили от взносов на капремонт
Жителей Москвы и области освободили от обязательных взносов на капитальный ремонт с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Такая мера введена в качестве поддержки граждан, которые вынуждены соблюдать режим изоляции
Российские магазины отказались принимать наличные
торговля
Российские магазины отказались принимать наличные
В сообщении интернет-магазина Wildberries говорится, что соответствующее соглашение подписали онлайн- и офлайн-ретейлеры. В этом списке магазины сети «М.Видео-Эльдорадо», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», «Связной» и прочие