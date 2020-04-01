Составлена карта доступности защитных медицинских масок для населения
Согласно проведенному исследованию, всего в общенациональном аптечном ассортименте на данный момент имеется 6,4 млн защитных масок. Из них 5,8 млн масок находятся в Московской области
Газета «КоммерсантЪ» оценила доступность средств индивидуальной защиты (СИЗ) в разных регионах страны. Речь в первую очередь идет о медицинских защитных масках, которых не хватает гражданами и даже медикам.
Согласно проведенному исследованию, всего в общенациональном аптечном ассортименте на данный момент имеется 6,4 млн защитных масок. Из них 5,8 млн масок находятся в Московской области. Судя по всему маски лежат на складах, потому что в подмосковных аптеках их купить невозможно. Этот факт подтверждается статистикой – только за последние сутки там не было продано ни одного экземпляра.
В московских аптеках в продаже есть 325 тысяч масок, в Ленинградской области - 200 штук, в Свердловской области - 192, в Ханты-Мансийском автономном округе - 45, а в Магадане - всего 21 штука. В других регионах, например, в Якутии, Пермском и Хабаровском краях, в аптеках в наличии нельзя найти ни одной маски.
В 28 регионах из средств защиты доступны только антисептики. В целом по стране их насчитывается 2,7 млн штук в различной упаковке.
В Хакасии, Бурятии и Еврейской автономной области гражданам не доступны ни антисептики, ни маски, ни респираторы.
Медицинский персонал также жалуется на нехватку защитных масок. Им приходится самим шить себе маски из марли.
Между тем, российские власти направили в США в качестве помощи в борьбе с коронавирусом самолет с защитными масками и медицинским оборудованием.