01 апреля 11:49
Российский суд впервые рассмотрел дело с использованием мессенджера WhatsApp
В Свердловской области суд впервые в истории российского правосудия рассмотрел дело с использованием мессенджера WhatsApp. Напомним, что работа судов была ограничена из-за карантина по коронавирусу
В Свердловской области суд впервые в истории российского правосудия рассмотрел дело с использованием мессенджера WhatsApp. Напомним, что работа судов была ограничена из-за карантина по коронавирусу.
Уральский суд по WhatsApp приостановил работу кафе, которое не стало закрываться несмотря на карантинный запрет, сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Владелец кафе был оштрафован за нарушение санитарных норм, а работа его заведения приостановлена на 45 дней.
По словам правозащитника, дело рассматривалось Невьянским горсудом с использованием функции видеозвонка в WhatsApp.