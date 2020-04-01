01 апреля 11:34
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 2777 человек
За минувшие сутки выявлено 440 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся составило 2777 человек. В оперативном штабе сообщили, что число умерших пациентов выросло до 27 человек
Фото: РИА Новости
В России за минувшие сутки выявлено 440 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся составило 2777 человек. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что число умерших пациентов выросло до 27 человек.
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве (267 человек), в Республике Коми – (32 человека) и Санкт-Петербурге (27 человек).
Напомним, что с 30 и 31 марта во многих регионах России действует всеобщий режим изоляции, по условиям которого выходить из дома можно только за продуктами, лекарствами, к врачу, вынести мусор и выгулять собаку рядом с домом.