01 апреля 10:44
В России на коронавирус будут тестировать всех россиян старше 65 лет с признаками ОРВИ
Российские медики будут проводить обязательное тестирование на коронавирус всем людям старше 65 лет, которые обратились в больницу или поликлинику с симптомами ОРВИ
Фото: livekuban.ru
Российские медики будут проводить обязательное тестирование на коронавирус всем людям старше 65 лет, которые обратились в больницу или поликлинику с симптомами ОРВИ. Об этом говорится в постановлении глава Роспотребнадзора Анны Поповой.
Обязательное тестирование на коронавирус также должны проходить граждане, контактировавшие с зараженными, и пациенты с «внебольничной пневмонией».
Анна Попова также рекомендовала гражданам соблюдать дистанцию и не подходить друг к другу ближе, чем на один метр-полтора, чтобы не заразиться.
Напомним, что в России скончались уже 17 пациентов с выявленным коронавирусом. Все умершие люди в возрасте от 57 до 80 лет.