Мэрия Москвы запустила мобильное приложение для сбора данных о местонахождении граждан
Мэрия Москвы выпустила мобильное приложение для сбора информации о гражданах во время всеобщего карантина по коронавирусу. При этом данные о российских гражданах направляются на сервер в Германии, что запрещено законом
Мэрия Москвы выпустила мобильное приложение для сбора информации о гражданах во время всеобщего карантина по коронавирусу. При этом данные о российских гражданах направляются на сервер в Германии, что запрещено законом.
Telegram-канал «Нецифровая экономика» сообщает, что разработчиком приложения «Социальный мониторинг» является подведомственная московской мэрии организация ГКУ «Информационный город». После скачивания приложение требует от пользователя дать доступ на передачу геолокации, доступ к управлению Bluetooth и носимым устройствам.
Для авторизации нужно предоставить номер телефона и сделать свое фото. В интерфейсе приложения есть всего две кнопки – одна для вызова экстренных служб, а вторая ведет на портал мэрии о коронавирусе.
Программист Владислав Здольников опубликовал в своем телеграм-канале код, полученный при распаковке приложения «Социальный мониторинг», из которого следует, что персональные данные пользователей приложение отправляет на адрес, зарегистрированный на домене mos.ru.
Приложение использует эстонский сервис Identix, предназначенный для распознавания лиц, а фотографии для распознавания лиц передаются на адрес, принадлежащий немецкой хостинговой компании Hetzner, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Здольникова. Напомним, что по закону персональные данные российских граждан должны храниться только на серверах, которые находятся в РФ.
В свою очередь ВВС сообщает, что в контактных данных разработчика указан почтовый адрес, связанный с приложением для отслеживания детей Wokka Lokka. Этой компанией владеет Игорь Афанасьев, которому также принадлежит «Гаскар Интеграция».
Эта компания является получателем подрядов от Департамента информационных технологий Москвы.
Ранее сообщалось, что москвичей во время всеобщего режима изоляции обяжут получать QR-коды на каждый выход из дома для похода в аптеку или выноса мусора. Предполагается, что жителям столицы необходимо будет зарегистрироваться на сайте правительства города, указать «фактическое место жительства», определив «домашний район», и прикрепить свое фото. Оппозиционер Леонид Волков назвал этот проект властей «цифровым гетто».