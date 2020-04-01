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01 апреля 00:34

Власти Москвы на фоне пандемии по коронавирусу потратят 12 млрд рублей на переукладку плитки

В феврале и марте, то есть в самый разгар эпидемии, чиновники разместили на портале госзакупок десятки тендеров на укладку плитки, газонов, покраску бордюров и т.д. Общий объем объявленных аукционов оценивается в 12 млрд рублей

Власти Москвы на фоне пандемии по коронавирусу потратят 12 млрд рублей на переукладку плитки
Фото: Twitter.com/rentvchannel

Московские власти решили не отказываться от реализации программы по благоустройству города из-за пандемии коронавируса. В феврале и марте, то есть в самый разгар эпидемии, чиновники разместили на портале госзакупок десятки тендеров на укладку плитки, газонов, покраску бордюров и т.д. Общий объем объявленных аукционов оценивается в 12 млрд рублей.

Судя по тендерной документации, мэрия планирует выкопать 20 квадратных километров плитки и положить туда новую плитку или асфальт. Еще 300 кв. км асфальта на тротуарах срежут и положат там новый асфальт или плитку, а 100 километров бордюров заменят на новые.

Сейчас плитка и асфальт, которые мэрия планирует заменить в рамках программы благоустройства, находятся в хорошем состоянии. Зачем их понадобилось менять в условиях пандемии, непонятно.

Из-за карантина по коронавирусу многим организациям, магазинам и ресторанам пришлось закрыться. Бизнес терпит колоссальные убытки, тысячи москвичей рискуют остаться без работы, медики жалуются на нехватку средств защиты от вируса, а городские власти тратят 12 млрд рублей на переукладку практически новой плитки и асфальта.

По данным Baza, один из тендеров касается работ по благоустройству от станции метро «Каширская» до Царицынского путепровода. Стоимость контракта составляет 605 млн рублей. В тендерной документации указывается, что в сквере на пересечении Кантемировской улицы и Пролетарского проспекта нужно переложить дорожки из «убитой» плитки на новую. Однако любой желающий может убедиться в том, что эти дорожки находятся в хорошем состоянии.

По другому контракту на миллиард рублей подрядчик должен переложить в сквере около Липецкой улицы всю плитку, которая находится в приличном состоянии.

Победителем нескольких тендеров на 2,7 млрд рублей стала компания «Зарком», которая с 2017 года получает крупные госконтракты от структур мэрии МОсквы. Заказчиками работ выступают Мосремонт, Департамент труда и соцзащиты, Дирекция капитального ремонта и УКРиС (Учреждение по капитальному ремонту многоквартирных домов).

Эти контракты компания получила без конкуренции, так как других заявок на аукцион подано не было. Цены в обоих случаях не снижались от заявленной чиновниками.

С 2019 года единственным владельцем и гендиректором «Заркома» является Дмитрий Кремнев. По данным Baza, к его фирмам имеют отношение миллиардеры Андрей Бокарев и Искандар Махмудов.

Так, в 2018–2019 годах единственным владельцем «Заркома» был Евгений Андреев, который также был председателем ТСЖ «Лёвшинское» (Малый Лёвшинский переуло, 10). У Андреева в 2015–2016 гг. в этом доме была квартира, но позже он ее продал. До Андреева председателем ТСЖ был Кирилл Попов, который в 2015–2016 годах руководил компанией по продаже недвижимости «Суалекс». Ее управляющая компания «Комплексное управление недвижимостью» обслуживает фирмы, непосредственно принадлежащие Андрею Бокареву («Бокарево» и «Финансы и недвижимость»).

В 2017 году гендиректором «Заркома» был Максим Александрович Сучков. Владельцем компании «Суалекс», напрямую связанной с Бокаревым, в 2014–2016 годах был Александр Сучков. Свои ИНН и Максим, и Александр получали в одной и той же налоговой — № 33 в Москве. Предположительно, что они являются отцом и сыном.

Компания «Зарком» с момента своего появления в 2013 году зарегистрирована по адресу Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 4. Это здание тогда принадлежало фирме «Саввинское», которая также связана с г-ном Бокаревым - ее совладельцем и гендиректором был Кирилл Попов. Сейчас это здание принадлежит компании «Евромит», владельцем которой является Искандар Махмудов. Махмудов и Бокарев имеют общий бизнес - компании «Аэроэкспресс», «Трансмашхолдинг» и УГМК. Отметим, что «Трансмашхолдинг» много лет поставляет вагоны для московского метрополитена.

Еще миллиард рублей московская мэрия потратит на благоустройство территории от Таганки до Острова мечты и замену плитки около отеля Holiday Inn. Дворы района Пресня благоустроят за 328 млн рублей. Подрядчик по этим тендерам пока не определен.

Зато известны победители других тендеров. Так, «Группа компаний „ЕКС“» благоустроит набережную Щитова и улицы в районе шоссе Энтузиастов; «Торговый дом Промышленность» поставит бордюры в Западный округ; «Реконастрой 28» благоустроит Юго-Восточный округ и Красносельский район; «ЮГ 2008» благоустроит Юго-Западный и Юго-Восточный округа).

«Группа компаний „ЕКС“» регулярно получает госзаказы от властей Москвы и Подмосковья. В 2018 году на госконтрактах фирма получила 14,7 млрд рублей, а в 2019-м - более 50 млрд рублей. По данным Daily Storm, ЕКС связана с кипрской компанией White Wings Holdings Limited. Эта фирма имела договор на юридическое обслуживание с компанией Kinanis LLC, которая представляла интересы дружественной президенту семьи Ротенбергов в офшорах. С Ротенбергами ЕКС была связана через членов совета директоров компании — Сергея и Елену Петриковых.

рублей в месяц. Теперь же выходит, что даже глобальная эпидемия не может остановить эти траты. Чиновников не смущает, что сейчас есть более важные и нужные статьи расходов. Малоимущие, малый и средний бизнес, который стоит перед выбором «сразу обанкротиться или побарахтаться», рост числа безработных и т. д. В крайнем случае деньги на благоустройство улиц можно было раздать пенсионерам, которым покупка продуктов и лекарств нужнее окрашенных заборов и замены бетонной плитки на гранитную.

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