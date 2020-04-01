Меню
САМОИЗОЛЯЦИЯ ПРЕПЯТСТВУЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИРУСА
Общество
Дело Ликсутова живет и процветает – но пока не расследуется
01 апреля 00:29

Правительство выдаст денег россиянам, застрявшим из-за коронавируса за границей

На сайте правительства опубликован документ, в котором говорится о выделении средств из федерального бюджета для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться на родину

Правительство выдаст денег россиянам, застрявшим из-за коронавируса за границей
Фото: inkazan.ru

Правительство окажет финансовую поддержку российским гражданам, которые застряли за границей из-за карантинных мер по коронавирусу.

На сайте правительства опубликован документ, в котором говорится о выделении Министерству иностранных дел РФ средств из федерального бюджета на 2020 год для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться на родину из-за приостановки авиасообщения и закрытия границ многих государств в связи с пандемией коронавируса.

Размер финансовой поддержки застрявшим за границей россиянам не сообщается.

В Росавиации сообщили, что большинство россиян сейчас находятся в Таиланде (17 тысяч человек) и Индонезии (4 тысячи человек). Власти ранее обещали вывезти всех россиян на родину.

Материалы по теме
В Петербурге митрополит Варсонофий совершил «крестный облет» города для избавления от коронавируса
В Москве после введения карантина по коронавирусу продажи алкоголя выросли на 148%
Россиянам будут рассылать sms-сообщения о нарушении ими карантина
Сейчас на главной
Как похорошела Москва при коронавирусе
благоустройство москвы
Как похорошела Москва при коронавирусе
В феврале и марте, то есть в самый разгар эпидемии, чиновники разместили на портале госзакупок десятки тендеров на укладку плитки, газонов, покраску бордюров и т.д. Общий объем объявленных аукционов оценивается в 12 млрд рублей
Госдума освободила новые автомобили от прохождения техосмотра в течение четырех лет
автомобили
Госдума освободила новые автомобили от прохождения техосмотра в течение четырех лет
Согласно решению парламента, новые автомобили освобождаются от техосмотра на четыре года. Действующее законодательство освобождает автомобили от техосмотра на три года после выпуска
Журналисты «Ведомостей» потребовали от владельцев издания сменить главного редактора
СМИ
Журналисты «Ведомостей» потребовали от владельцев издания сменить главного редактора
Журналисты газеты «Ведомости» написали письмо покупателям издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу с требованием сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова
Россиянам будут рассылать sms-сообщения о нарушении ими карантина
коронавирус
Россиянам будут рассылать sms-сообщения о нарушении ими карантина
Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздрав и Роспотребнадзору с 3 апреля обеспечить информирование россиян через СМС-сервисы и портал госуслуг «о случаях нарушения ими условий карантина»
Главный врач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом
коронавирус
Главный врач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом
24 марта Денис Проценко проводил для президента России Владимира Путина экскурсию по инфекционной больнице в Коммунарке. При этом глава государства находился в непосредственном контакте с главврачом
В Туркмении запретили слово «коронавирус» и арестовывают за ношение защитных масок
коронавирус
В Туркмении запретили слово «коронавирус» и арестовывают за ношение защитных масок
Правозащитники из организации Reporters Without Borders сообщают, что такое решение было принято с целью скрыть информацию о числе зараженных в стране, поскольку всем туркменским СМИ запретили использовать слово «коронавирус»
Главу «Альянса врачей» вызвали на допрос из-за сбора средств на покупку масок
альянс врачей
Главу «Альянса врачей» вызвали на допрос из-за сбора средств на покупку масок
Анастасию Васильеву вызвали сразу после того, как профсоюз сообщил о собранном миллионе рублей на покупку средств индивидуальной защиты для медиков, которые работают с заразившимися пациентами
В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 2337 человек
коронавирус
В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 2337 человек
Больше всего новых случаев было выявлено в Москве (+387 человек) и Санкт-Петербурге (+48 человек). Таким образом, в Москве коронавирусом болеют уже 1613 человек
Общество
Минобрнауки сообщило о переносе вступительных экзаменов в вузы
Министр Валерий Фальков сообщил, что вступительные экзамены в вузы пройдут на две-четыре недели позже обычного, поскольку ранее уже было решено перенести срок сдачи ЕГЭ
Жителей Москвы и Подмосковья освободили от взносов на капремонт
ЖКХ
Жителей Москвы и Подмосковья освободили от взносов на капремонт
Жителей Москвы и области освободили от обязательных взносов на капитальный ремонт с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Такая мера введена в качестве поддержки граждан, которые вынуждены соблюдать режим изоляции
Российские магазины отказались принимать наличные
торговля
Российские магазины отказались принимать наличные
В сообщении интернет-магазина Wildberries говорится, что соответствующее соглашение подписали онлайн- и офлайн-ретейлеры. В этом списке магазины сети «М.Видео-Эльдорадо», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», «Связной» и прочие
Президент не стал отменять весенний призыв в армию из-за коронавируса
армия
Президент не стал отменять весенний призыв в армию из-за коронавируса
Ранее российские правозащитники просили власти перенести весенний призыв из-за пандемии. Они обратили внимание на то, что скопление молодых людей на призывных пунктах может способствовать распространению вируса
Владимир Путин потребовал массового тестирования россиян на коронавирус
коронавирус
Владимир Путин потребовал массового тестирования россиян на коронавирус
Президент России потребовал от федеральных и региональных властей нарастить объемы тестирования на возбудитель коронавируса. По мнению главы государства, такое тестирование должно быть массовым
Ставка ноль процентов
Сбербанк
Ставка ноль процентов
Государственный Сбербанк начал выдавать кредиты под ноль процентов. Такие займы доступны для компаний малого и среднего бизнеса для выплаты зарплат сотрудникам. Соответствующее решение было принято в рамках оказания помощи бизнесу в условиях распространения коронавируса и введения ряда ограничительных мер
Всеобщий режим изоляции в Москве хотят продлить до 14 апреля
коронавирус
Всеобщий режим изоляции в Москве хотят продлить до 14 апреля
Всеобщий режим самоизоляции в Москве, объявленный в 30 марта, продлили до 14 апреля. Ранее сообщалось, что ограничения с целью снизить темпы распространения коронавируса введены до 5 апреля
Авторская колонка
Поедем без «шашечек»
Между «шашечками» и «ехать», я выбираю «ехать». Московские власти всё-таки ввели некое подобие квазикарантина и правильно сделали. Тот случай, когда промедление не просто смерти подобно, а и есть сама смерть. Но вопросов пока целая куча ...
Орехъ Антон
Государство утратило контроль над «Роснефтью»
Роснефть
Государство утратило контроль над «Роснефтью»
Российский государственный холдинг «Роснефтегаз» сократил свою долю в «Роснефти» на 9,6% в результате сделки по продаже венесуэльских активов. Формально государство утратило контроль над компанией, которую возглавляет Игорь Сечин
Компания Bosch разработала экспресс-тесты для выявления коронавируса
коронавирус
Компания Bosch разработала экспресс-тесты для выявления коронавируса
В официальном сообщении компании говорится, что с помощью этого теста пациенты могут достаточно оперативно проверить у себя наличие инфекции коронавируса. Кроме того, с помощью каждого прибора можно брать по 10 проб в сутки