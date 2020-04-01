01 апреля 00:29
Правительство выдаст денег россиянам, застрявшим из-за коронавируса за границей
На сайте правительства опубликован документ, в котором говорится о выделении средств из федерального бюджета для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться на родину
Фото: inkazan.ru
Правительство окажет финансовую поддержку российским гражданам, которые застряли за границей из-за карантинных мер по коронавирусу.
На сайте правительства опубликован документ, в котором говорится о выделении Министерству иностранных дел РФ средств из федерального бюджета на 2020 год для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться на родину из-за приостановки авиасообщения и закрытия границ многих государств в связи с пандемией коронавируса.
Размер финансовой поддержки застрявшим за границей россиянам не сообщается.
В Росавиации сообщили, что большинство россиян сейчас находятся в Таиланде (17 тысяч человек) и Индонезии (4 тысячи человек). Власти ранее обещали вывезти всех россиян на родину.