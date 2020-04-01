Госдума освободила новые автомобили от прохождения техосмотра в течение четырех лет
Согласно решению парламента, новые автомобили освобождаются от техосмотра на четыре года. Действующее законодательство освобождает автомобили от техосмотра на три года после выпуска
Депутаты Госдумы 31 марта утвердили новые сроки проведения технического осмотра транспортных средств.
Согласно решению парламента, новые автомобили освобождаются от техосмотра на четыре года. Действующее законодательство освобождает автомобили от техосмотра в первые три года после выпуска.
Принятые депутатами поправки также разрешают проводить каждые 24 месяца техосмотр ряда транспортных средств, выпущенных от четырех до десяти лет назад. Это изменение касается легковых автомобилей, грузовиков с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны, прицепов, полуприцепов и мототранспортных средств. Если с года выпуска прошло больше десяти лет, то техосмотр нужно проводить раз в год.
Отметим, что каждый год техосмотр должны проходить легковые такси, автобусы, грузовые автомобили, предназначенные для перевозки более восьми пассажиров, грузовики массой более 3,5 тонны, автомобили со спецсигналами и учебные машины, даже если они новые.
Если с выпуска указанных транспортных средств прошло больше пяти лет, то техосмотр их владельцам придется проходить раз в шесть месяцев.