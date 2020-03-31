31 марта 17:14
Россиянам будут рассылать sms-сообщения о нарушении ими карантина
Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздрав и Роспотребнадзору с 3 апреля обеспечить информирование россиян через СМС-сервисы и портал госуслуг «о случаях нарушения ими условий карантина»
Глава правительства Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздрав и Роспотребнадзору с 3 апреля обеспечить информирование россиян через СМС-сервисы и портал госуслуг «о случаях нарушения ими условий карантина».
Каким образом чиновники намерены организовать отслеживание нарушителей карантина, не сообщается.
Также премьер дал поручение мэру Москвы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории Москвы с помощью операторов мобильной связи.
С 1 апреля Минздрав должен начать предоставлять в Минкомсвязи сведения о заразившихся коронавирусом, контактировавших с ними и лицах на карантине. Далее информация о случаях нарушения карантинных мер будет передаваться в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор.