Главный врач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом
24 марта Денис Проценко проводил для президента России Владимира Путина экскурсию по инфекционной больнице в Коммунарке. При этом глава государства находился в непосредственном контакте с главврачом
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, заразился COVID-19. Телеканал «Россия 24» сообщает, что Денис Проценко находится в удовлетворительном состоянии. Сейчас он находится в Коммунарке.
24 марта Денис Проценко проводил для президента России Владимира Путина экскурсию по инфекционной больнице в Коммунарке. При этом глава государства находился в непосредственном контакте с главврачом, а в защитный костюм и маску он облачился перед тем, как пообщаться с пациентами.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в беседе с РИА Новости, что Владимир Путин регулярно сдает тест на коронавирус. «Все нормально», - заверил представитель президента.
Отметим, что сам Дмитрий Песков ранее присутствовал на дне рождении сестры продюсера Игоря Крутого вместе с певцом Львом Лещенко. Последний был после этого госпитализирован в больницу в Коммунарке с коронавирусом.