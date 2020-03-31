Журналисты «Ведомостей» потребовали от владельцев издания сменить главного редактора
Журналисты газеты «Ведомости» написали письмо покупателям издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу с требованием сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова
Журналисты газеты «Ведомости» написали письмо покупателям издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу с требованием сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова. Последний был назначен на эту должность 24 марта. Журналистский коллектив просит назначить вместо Шмарова бывшую сотрудницу редакции Анфису Воронину. Соответствующее письмо подписали шеф-редактор «Ведомостей» Дмитрий Симаков и четыре заместителя главного редактора: Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян.
Авторы обращения назвали и.о. главреда Андрея Шмарова и редакционного директора Юрия Кацмана «людьми, чуждыми журналистским принципам и корпоративной культуре издания». Кроме того, «новые назначения шокировали ньюсмейкеров и рекламодателей, привели к увольнениям журналистов и потере прибыли от подписок».
Алексей Голубович в беседе с издание The Bell сообщил, что решение о назначении главного редактора принимают акционеры, а он и Константин Зятьков таковыми пока не являются.
В свою очередь ВВС сообщает, что новый главред Андрей Шмаров переписал заголовок в уже опубликованном материале о сделке «Роснефти» по продаже своих активов в Венесуэле. Заголовок с «Государство формально может потерять контрольный пакет в “Роснефти”» изменился на «Государство в результате сложной сделки сохранит контрольный пакет “Роснефти”». Это стало поводом для первого конфликта между новым руководителем редакции и журналистами.