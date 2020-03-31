В Туркмении запретили слово «коронавирус» и арестовывают за ношение защитных масок
Правозащитники из организации Reporters Without Borders сообщают, что такое решение было принято с целью скрыть информацию о числе зараженных в стране, поскольку всем туркменским СМИ запретили использовать слово «коронавирус»
Власти Туркмении запретили использовать слово «коронавирус» и исключили его из обихода. Правозащитники из организации Reporters Without Borders (RSF) сообщают, что такое решение было принято с целью скрыть информацию о числе зараженных в стране.
Всем туркменским СМИ запретили использовать слово «коронавирус» в своих публикациях. Это слово также было удалено из специальной брошюры, которую Минздрав страны рассылает в учебные заведения, больницы и на рабочие места, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на RSF.
Граждане Туркмении, которые носят защитные маски на улице и говорят про пандемию коронавируса, могут арестовать. Причем следят за этим силовики в штатском.
В свою очередь президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов рекомендовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством - дымом гармалы. По официальным данным, в стране не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19.