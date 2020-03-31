Главу «Альянса врачей» вызвали на допрос из-за сбора средств на покупку масок для медиков
Анастасию Васильеву вызвали сразу после того, как профсоюз сообщил о собранном миллионе рублей на покупку средств индивидуальной защиты для медиков, которые работают с заразившимися пациентами
Глава независимого профсоюза медиков «Альянс врачей» Анастасия Васильева получила повестку в Следственный комитет. К следователям ее вызвали сразу после того, как профсоюз сообщил о собранном миллионе рублей на покупку средств индивидуальной защиты для медиков, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами.
Анастасия Васильева сообщила, что в СКР ее вызвали в связи с проверкой по факту распространения заведомо ложной информации о распространении вируса COVID-2019, сообщает «Медуза».
В «Альянсе врачей» сообщили, что сбор средств был объявлен в связи с поступающими от медиков жалобами на отсутствие защитных медицинских масок и халатов. В аптеках таких масок давно нет в продаже, поэтому и врачам и гражданам приходится шить их самостоятельно.