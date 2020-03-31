31 марта 12:36
В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 2337 человек
Больше всего новых случаев было выявлено в Москве (+387 человек) и Санкт-Петербурге (+48 человек). Таким образом, в Москве коронавирусом болеют уже 1613 человек
В России число заразившихся коронавирусом за минувшие сутки выросло до 2337 человек. Специалисты выявили 500 новых случаев заражения в 24 регионах.
Больше всего новых случаев было выявлено в Москве (+387 человек) и Санкт-Петербурге (+48 человек). Таким образом, в Москве коронавирусом болеют уже 1613 человек.
Напомним, что Москва, Московская область, Санкт-Петербург и еще более 20 российских регионов перешли на всеобщий режим изоляции с целью снижения темпов распространения коронавируса. Теперь выходить из дома можно только для похода к врачу, в магазин, аптеку, вынести мусор и выгулять собаку.