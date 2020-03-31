31 марта 11:58
Минобрнауки сообщило о переносе вступительных экзаменов в вузы
Министр Валерий Фальков сообщил, что вступительные экзамены в вузы пройдут на две-четыре недели позже обычного, поскольку ранее уже было решено перенести срок сдачи ЕГЭ
Фото: 12-kanal.ru
Министерство образования и науки России сообщило о переносе сроков вступительных экзаменов в вузы из-за пандемии коронавируса.
Министр Валерий Фальков в интервью программе «Диалог» на телеканале «Россия 24» сообщил, что вступительные экзамены в вузы пройдут на две-четыре недели позже обычного, поскольку ранее уже было решено перенести срок сдачи ЕГЭ.
Напомним, что ЕГЭ для выпускников начнется 8 июня вместо 25 мая, а основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников стартует 9 июня.
Сейчас из-за коронавируса школьники находятся на каникулах, а студентов вузов перевели на дистанционное обучение.