Жителей Москвы и Подмосковья временно освободили от взносов на капремонт
Жителей Москвы и области освободили от обязательных взносов на капитальный ремонт с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Такая мера введена в качестве поддержки граждан, которые вынуждены соблюдать режим изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил жителей города от обязательных взносов на капитальный ремонт с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Такая мера введена в качестве поддержки граждан, которые из-за пандемии коронавируса вынуждены соблюдать режим изоляции.
«В многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые объекты пока начинать не будем», — сообщил Сергея Собянин.
Мэр отметил, что проведение ремонта мешает людям, которые теперь вынуждены круглосуточно находиться дома. Кроме того, минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев также освободил жителей региона от оплаты квитанции за капитальный ремонт до 30 июня.
«Может для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье. Для нашего региона такой трехмесячный мораторий — это весьма важный шаг», — заявил губернатор, слова которого приводит «Интерфакс».