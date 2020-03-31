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31 марта 10:59

Жителей Москвы и Подмосковья временно освободили от взносов на капремонт

Жителей Москвы и области освободили от обязательных взносов на капитальный ремонт с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Такая мера введена в качестве поддержки граждан, которые вынуждены соблюдать режим изоляции

Жителей Москвы и Подмосковья временно освободили от взносов на капремонт
Фото: tkrasnodar.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил жителей города от обязательных взносов на капитальный ремонт с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Такая мера введена в качестве поддержки граждан, которые из-за пандемии коронавируса вынуждены соблюдать режим изоляции.

«В многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые объекты пока начинать не будем», — сообщил Сергея Собянин.

Мэр отметил, что проведение ремонта мешает людям, которые теперь вынуждены круглосуточно находиться дома. Кроме того, минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также освободил жителей региона от оплаты квитанции за капитальный ремонт до 30 июня.

«Может для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье. Для нашего региона такой трехмесячный мораторий — это весьма важный шаг», — заявил губернатор, слова которого приводит «Интерфакс».

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