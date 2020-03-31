31 марта 00:36
Российские магазины отказались принимать наличные из-за коронавируса
В сообщении интернет-магазина Wildberries говорится, что соответствующее соглашение подписали онлайн- и офлайн-ретейлеры. В этом списке магазины сети «М.Видео-Эльдорадо», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», «Связной» и прочие
Крупные торговые сети сообщили об отказе принимать от покупателей наличные деньги из-за пандемии коронавируса.
В сообщении интернет-магазина Wildberries говорится, что соответствующее соглашение подписали онлайн- и офлайн-ретейлеры. В этом списке магазины сети «М.Видео-Эльдорадо», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», «Связной» и Aliexpress.
Соглашение предполагает, что торговые залы всех сетей будут закрыты на время эпидемии коронавируса, а товары будут выдаваться в специальных пунктах, где одновременно сможет находиться только один покупатель.
Магазины не будут принимать наличные деньги, поэтому расплатиться можно будет только картой. Курьерская доставка будет бесконтактной.