31 марта 00:29
Президент не стал отменять весенний призыв в армию из-за коронавируса
Ранее российские правозащитники просили власти перенести весенний призыв из-за пандемии. Они обратили внимание на то, что скопление молодых людей на призывных пунктах может способствовать распространению вируса
Президент Владимир Путин подписал указ о начале призыва в Вооруженные силы с 1 апреля. Таким образом, российские власти отказались переносить призыв из-за коронавируса.
Согласно президентскому указу, весенний призыв продлится до 15 июля, а армию должны призваться 135 тысяч человек.
Напомним, что российские правозащитники неоднократно просили власти перенести весенний призыв из-за пандемии коронавируса. Они обратили внимание на то, что скопление молодых людей на призывных пунктах может способствовать распространению вируса.
В Минобороны заявили, что призывная кампания пройдет по плану.