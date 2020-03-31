Владимир Путин потребовал массового тестирования россиян на коронавирус
Президент России потребовал от федеральных и региональных властей нарастить объемы тестирования на возбудитель коронавируса. По мнению главы государства, такое тестирование должно быть массовым
Президент Владимир Путин потребовал от федеральных и региональных властей нарастить объемы тестирования на возбудитель коронавируса. По мнению главы государства, такое тестирование должно быть массовым.
Путин поручил задействовать все лабораторные мощности, а также развернуть дополнительные центры диагностики коронавируса, как в государственных, так и в частных медицинских организациях. Также необходимо задействовать возможности профильных предприятий, чтобы подключить их к выпуску эффективных тест-систем. Профильным ведомства дано поручение не затягивать регистрацию новых тестов на коронавирус.
Ранее «Медуза» сообщала, что заявки на регистрацию своих тест-система в Росздравнадзор подали десятки разработчиков, но из «частников» разрешение получила только компания «Эвотэк-Мирай Геномикс», которая продает тесты «Смартлайфкеа». Эта компания сразу же получила госконтракт на 192 млн рублей от московских властей.
30 марта стало известно, что Росздрав надзор выдал разрешение на запуск тестов на коронавирус еще нескольким компаниям.
Отметим, что российские граждане неоднократно жаловались на невозможность сдать анализы на коронавирус. По словам россиян из «группы риска», медики проводят тестирования только при наличии явных симптомов заражения коронавирусной инфекцией.
Российские туристы, которые сейчас возвращаются спецрейсами из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, также сообщили об отсутствии обещанного обязательного тестирования в аэропортах. Специалисты ограничиваются лишь проверкой температуры и выдачей постановлений о необходимости соблюдать 14-дневный карантин.