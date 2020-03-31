Меню
САМОИЗОЛЯЦИЯ ПРЕПЯТСТВУЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИРУСА
Общество
Минздрав предлагает разрешить ввоз в Россию марихуану
31 марта 00:18

Владимир Путин потребовал массового тестирования россиян на коронавирус

Президент России потребовал от федеральных и региональных властей нарастить объемы тестирования на возбудитель коронавируса. По мнению главы государства, такое тестирование должно быть массовым

Владимир Путин потребовал массового тестирования россиян на коронавирус

Президент Владимир Путин потребовал от федеральных и региональных властей нарастить объемы тестирования на возбудитель коронавируса. По мнению главы государства, такое тестирование должно быть массовым.

Путин поручил задействовать все лабораторные мощности, а также развернуть дополнительные центры диагностики коронавируса, как в государственных, так и в частных медицинских организациях. Также необходимо задействовать возможности профильных предприятий, чтобы подключить их к выпуску эффективных тест-систем. Профильным ведомства дано поручение не затягивать регистрацию новых тестов на коронавирус.

Ранее «Медуза» сообщала, что заявки на регистрацию своих тест-система в Росздравнадзор подали десятки разработчиков, но из «частников» разрешение получила только компания «Эвотэк-Мирай Геномикс», которая продает тесты «Смартлайфкеа». Эта компания сразу же получила госконтракт на 192 млн рублей от московских властей.

30 марта стало известно, что Росздрав надзор выдал разрешение на запуск тестов на коронавирус еще нескольким компаниям.

Отметим, что российские граждане неоднократно жаловались на невозможность сдать анализы на коронавирус. По словам россиян из «группы риска», медики проводят тестирования только при наличии явных симптомов заражения коронавирусной инфекцией.

Российские туристы, которые сейчас возвращаются спецрейсами из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, также сообщили об отсутствии обещанного обязательного тестирования в аэропортах. Специалисты ограничиваются лишь проверкой температуры и выдачей постановлений о необходимости соблюдать 14-дневный карантин.

Материалы по теме
В Италии во время пандемии скончались более 60 врачей, лечивших пациентов с коронавирусом
Всеобщий режим изоляции в Москве хотят продлить до 14 апреля
Российские туристы сообщили об отсутствии обязательной сдачи анализа на коронавирус в аэропортах
Сейчас на главной
Российские магазины отказались принимать наличные
торговля
Российские магазины отказались принимать наличные
В сообщении интернет-магазина Wildberries говорится, что соответствующее соглашение подписали онлайн- и офлайн-ретейлеры. В этом списке магазины сети «М.Видео-Эльдорадо», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», «Связной» и прочие
Президент не стал отменять весенний призыв в армию из-за коронавируса
армия
Президент не стал отменять весенний призыв в армию из-за коронавируса
Ранее российские правозащитники просили власти перенести весенний призыв из-за пандемии. Они обратили внимание на то, что скопление молодых людей на призывных пунктах может способствовать распространению вируса
Ставка ноль процентов
Сбербанк
Ставка ноль процентов
Государственный Сбербанк начал выдавать кредиты под ноль процентов. Такие займы доступны для компаний малого и среднего бизнеса для выплаты зарплат сотрудникам. Соответствующее решение было принято в рамках оказания помощи бизнесу в условиях распространения коронавируса и введения ряда ограничительных мер
Всеобщий режим изоляции в Москве хотят продлить до 14 апреля
коронавирус
Всеобщий режим изоляции в Москве хотят продлить до 14 апреля
Всеобщий режим самоизоляции в Москве, объявленный в 30 марта, продлили до 14 апреля. Ранее сообщалось, что ограничения с целью снизить темпы распространения коронавируса введены до 5 апреля
Авторская колонка
Поедем без «шашечек»
Между «шашечками» и «ехать», я выбираю «ехать». Московские власти всё-таки ввели некое подобие квазикарантина и правильно сделали. Тот случай, когда промедление не просто смерти подобно, а и есть сама смерть. Но вопросов пока целая куча ...
Орехъ Антон
Государство утратило контроль над «Роснефтью»
Роснефть
Государство утратило контроль над «Роснефтью»
Российский государственный холдинг «Роснефтегаз» сократил свою долю в «Роснефти» на 9,6% в результате сделки по продаже венесуэльских активов. Формально государство утратило контроль над компанией, которую возглавляет Игорь Сечин
Компания Bosch разработала экспресс-тесты для выявления коронавируса
коронавирус
Компания Bosch разработала экспресс-тесты для выявления коронавируса
В официальном сообщении компании говорится, что с помощью этого теста пациенты могут достаточно оперативно проверить у себя наличие инфекции коронавируса. Кроме того, с помощью каждого прибора можно брать по 10 проб в сутки
Обвиняемые по делу о хищении денег у ЛДПР дали показания против сына Владимира Жириновского
ЛДПР
Обвиняемые по делу о хищении денег у ЛДПР дали показания против сына Владимира Жириновского
Обвиняемые сотрудники просили следователей организовать очную ставку с вице-спикером Госдумы и сыном Владимира Жириновского. Они заявили, что тратили похищенные средства по его указанию
Общество
Правительство из-за коронавируса изменило список товаров первой необходимости
Российское правительство изменило перечень товаров первой необходимости, которыми можно будет торговать во время нерабочей недели, которая была введена с целью снижения темпов распространения коронавируса
Правозащитники сообщили о переносе весеннего призыва в армию из-за коронавируса
армия
Правозащитники сообщили о переносе весеннего призыва в армию из-за коронавируса
Глава правозащитной инициативы «Гражданин и Армия» Сергей Кривенко сообщил о переносе весеннего призыва в некоторых регионах в связи с распространением коронавируса
Без QR-кода ты букашка
коронавирус
Без QR-кода ты букашка
Мэр Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Также власти рассмотрят вопрос о введении наказания за нарушение режима изоляции
Жители Омска провели пикеты против обнуления президентских сроков Владимира Путина
поправки в конституцию
Жители Омска провели пикеты против обнуления президентских сроков Владимира Путина
Жители Омска в минувшие выходные провели пикеты против «узурпации власти». Акции протеста прошли на одном из самых оживленных в городе мест - на перекрестке около памятника детям-блокадникам
Медиков заставляют самостоятельно шить защитные маски из-за дефицита средств защиты
коронавирус
Медиков заставляют самостоятельно шить защитные маски из-за дефицита средств защиты
Медицинскому персоналу основного корпуса 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России поручили самостоятельно шить защитные медицинские маски в связи с их дефицитом на фоне коронавируса
В московском метро появились станции «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская»
метрополитен
В московском метро появились станции «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская»
Департамента транспорта и московский метрополитен, на фоне пандемии коронавируса и призывов к гражданам соблюдать карантин, временно «переименовало» станции «Домодедовская» и «Бабушкинская»
В Москве и Подмосковье ввели всеобщий режим изоляции
коронавирус
В Москве и Подмосковье ввели всеобщий режим изоляции
Власти Москвы и Московской области ввели всеобщий режим изоляции с целью снижения темпов распространения коронавируса. Этот режим вступает в силу в понедельник, 30 марта, и распространяется на жителей столичного региона всех возрастов
Маски для ныряния спасут жизни больных коронавирусом
медицина
Маски для ныряния спасут жизни больных коронавирусом
Сейчас во многих странах, где свирепствует эпидемия коронавируса, медики ощущают нехватку кислородной аппаратуры. Группа итальянских инженеров пришла на помощь медикам, переделав обычные маски для ныряния так, чтобы подавать кислород больным
Бывший председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался в возрасте 66 лет
мосгоризбирком
Бывший председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался в возрасте 66 лет
Бывший председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов скончался в возрасте 66 лет. Эту информацию сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter
Авторская колонка
Россию могут заподозрить
А вообще так, кроме шуток: не начали ли уже в мире на нашу РФ косо смотреть - на этот раз по поводу коронавируса? Я не удивлюсь. Более того: будь я иностранцем, я бы уже начал. Цифры-то больно уж вопиющие. Вот, скажем, на сегодня. Не будем даже брать пресловутую Италию с ее 10 тысяч умерших от КВ - возьмем США
Рощин Алексей