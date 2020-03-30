Всеобщий режим изоляции в Москве хотят продлить до 14 апреля
Всеобщий режим самоизоляции в Москве, объявленный в 30 марта, продлили до 14 апреля. Ранее сообщалось, что ограничения с целью снизить темпы распространения коронавируса введены до 5 апреля
Всеобщий режим самоизоляции в Москве, объявленный в 30 марта, продлили до 14 апреля. Ранее сообщалось, что ограничения с целью снизить темпы распространения коронавируса введены до 5 апреля.
«Ведомости» сообщают, что примерно через 10 минут после появления информации о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина до 14 апреля оперативный штаб удалил информацию об этом.
Напомним, что с 30 марта жителям Москвы разрешается выходить из дома только для похода к врачу, магазин за продуктами, в аптеку, чтобы вынести мусор или выгулять собаку. Гражданам, которые не могут перейти на удаленку, власти разрешили ходить на работу. При этом ограничения для движения общественного и служебного транспорта не вводились.
К концу текущей недели столичные власти должны выдать горожанам QR-коды, с помощью которых будут отслеживаться их передвижения.