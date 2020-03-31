Сбербанк на фоне пандемии коронавируса начал выдавать беспроцентные кредиты
Государственный Сбербанк начал выдавать кредиты под ноль процентов. Такие займы доступны для компаний малого и среднего бизнеса для выплаты зарплат сотрудникам. Соответствующее решение было принято в рамках оказания помощи бизнесу в условиях распространения коронавируса и введения ряда ограничительных мер
Государственный Сбербанк начал выдавать кредиты под ноль процентов. Такие займы доступны для компаний малого и среднего бизнеса для выплаты зарплат сотрудникам. Соответствующее решение было принято в рамках оказания помощи бизнесу в условиях распространения коронавируса и введения ряда ограничительных мер.
В Сбербанке сообщили, что для получения беспроцентного кредита, компания должна работать на российском рынке не менее одного года. Займ предоставляется на полгода, то есть до октября 2020 года, а его размер определяется исходя из численности сотрудников компании, сообщает «Интерфакс».
Представитель Сбербанка сообщил, что в государственной программе поддержки бизнеса за счет беспроцентных кредитов участвуют все российские банки, а само кредитование осуществляет банк, в котором у предприятия открыт зарплатный проект.
Напомним, что с 28 марта в России началась нерабочая неделя с сохранением зарплаты сотрудникам.