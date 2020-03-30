Государство утратило контрольный пакет акций компании «Роснефть»
Российский государственный холдинг «Роснефтегаз» сократил свою долю в «Роснефти» на 9,6% в результате сделки по продаже венесуэльских активов. Формально государство утратило контроль над компанией, которую возглавляет Игорь Сечин
Российский государственный холдинг «Роснефтегаз» сократил свою долю в «Роснефти» на 9,6% в результате сделки по продаже венесуэльских активов. Формально государство утратило контроль над компанией, которую возглавляет Игорь Сечин, сообщил источник Reuters.
До этой сделки «Роснефтегазу» принадлежал контрольный пакет акций «Роснефти» (50% плюс одна акция).
В минувшие выходные пресс-служба «Роснефти» сообщила, что прекратила работу в Венесуэле и продала свои активы в этой стране неназванной «компании, на 100% принадлежащей правительству РФ». В взамен «Роснефть» получила пакет собственных акций в размере 9,6% (биржевая стоимость этого пакета составляет 308 млрд рублей).
Продажу венесуэльских активов «Роснефти» эксперты связывали с американскими санкциями в отношении государственной нефтегазовой компании PDVSA, доходы которой составляли значительную часть бюджета Венесуэлы.
Оппозиционер Алексей Навальный назвал передачу «Роснефти» 9,6% акций, принадлежащих государству, без конкурсов, оценок и обсуждений «немыслимым мошенничеством».