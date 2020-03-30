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30 марта 15:48

Компания Bosch разработала экспресс-тесты для выявления коронавируса

В официальном сообщении компании говорится, что с помощью этого теста пациенты могут достаточно оперативно проверить у себя наличие инфекции коронавируса. Кроме того, с помощью каждого прибора можно брать по 10 проб в сутки

Компания Bosch разработала экспресс-тесты для выявления коронавируса

Немецкий концерн Bosch разработал автоматизированную тест-систему по выявлению коронавируса. Данный тест отличается от существующих тем, что выдает результат уже через 2,5 часа.

В официальном сообщении компании говорится, что с помощью этого теста пациенты могут достаточно оперативно проверить у себя наличие инфекции коронавируса. Кроме того, с помощью каждого прибора можно брать по 10 проб в сутки, а точность диагноза составляет 95%.

Предполагается, что экспресс-тесты будут доступны в больницах Германии с апреля, после чего их начнут поставлять и в другие страны.

В свою очередь немецкий вирусолог Кристиан Дростен сообщил, что сейчас в стране каждую неделю сдается 500 тысяч тестов на коронавирус. Это позволяет выявить заболевание на ранних стадиях и снизить смертность от коронавируса.

В Германии число заразившихся оценивается в 35,5 тысячи человек. Умерли 198 человек, сообщает ТАСС.

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