Компания Bosch разработала экспресс-тесты для выявления коронавируса
В официальном сообщении компании говорится, что с помощью этого теста пациенты могут достаточно оперативно проверить у себя наличие инфекции коронавируса. Кроме того, с помощью каждого прибора можно брать по 10 проб в сутки
Немецкий концерн Bosch разработал автоматизированную тест-систему по выявлению коронавируса. Данный тест отличается от существующих тем, что выдает результат уже через 2,5 часа.
В официальном сообщении компании говорится, что с помощью этого теста пациенты могут достаточно оперативно проверить у себя наличие инфекции коронавируса. Кроме того, с помощью каждого прибора можно брать по 10 проб в сутки, а точность диагноза составляет 95%.
Предполагается, что экспресс-тесты будут доступны в больницах Германии с апреля, после чего их начнут поставлять и в другие страны.
В свою очередь немецкий вирусолог Кристиан Дростен сообщил, что сейчас в стране каждую неделю сдается 500 тысяч тестов на коронавирус. Это позволяет выявить заболевание на ранних стадиях и снизить смертность от коронавируса.
В Германии число заразившихся оценивается в 35,5 тысячи человек. Умерли 198 человек, сообщает ТАСС.