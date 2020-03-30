Обвиняемые по делу о хищении денег у ЛДПР дали показания против сына Владимира Жириновского
Обвиняемые сотрудники просили следователей организовать очную ставку с вице-спикером Госдумы и сыном Владимира Жириновского. Они заявили, что тратили похищенные средства по его указанию
Правоохранительные органы предъявили двум сотрудникам аппарата партии ЛДПР обвинение в хищении денег молодежных организаций партии.
Обвиняемые сотрудники просили следователей организовать очную ставку с вице-спикером Госдумы и сыном Владимира Жириновского (лидер партии) Игорем Лебедевым. Они заявили, что тратили похищенные средства по указанию Лебедева, сообщает «Интерфакс».
Игорь Лебедев от очных ставок отказался, сообщили в МВД. Сам он заявил журналистам, что «и допрос, и снятия показаний, очные ставки — все давным-давно проведено и закончено еще в прошлом году». Депутат заверил, что у следствия к нему нет никаких претензий.
Издание «МВД-Медиа» сообщает, что полиция передала дело о хищении в прокуратуру, которая в начале марта поручила Следственному комитету России (СКР) провести новое расследование.
Игорь Лебедев настаивает на том, что участвовал в очной ставке, а пресс-службу МВД он обвинил в публикации ложной информации и разглашении тайны следствия.
В свою очередь Владимир Жириновский заявил, что правоохранительные органы слишком «затянули расследование».