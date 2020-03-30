Правительство из-за коронавируса изменило список товаров первой необходимости
Российское правительство изменило перечень товаров первой необходимости, которыми можно будет торговать во время нерабочей недели, которая была введена с целью снижения темпов распространения коронавируса
Российское правительство изменило перечень товаров первой необходимости, которыми можно будет торговать во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля, которая была введена с целью снижения темпов распространения коронавируса.
Из этого перечня исключены компьютерное, электронное и оптическое оборудование, бытовые приборы, автозапчасти, стройматериалы и товары для сада и огорода, похоронные принадлежности, печатные СМИ, табак, очки и линзы.
В список товаров первой необходимости внесены моющие и чистящие средства, санитарные изделия, туалетные принадлежности и средства индивидуальной защиты (санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки влажные и сухие), мыло, зубная паста, зубная щетка и туалетная бумага. В также в перечень внесли подгузники, пеленки для новорожденного, детский шампунь и бутылочки для кормления.