30 марта 08:25
Правозащитники сообщили о переносе весеннего призыва в армию из-за коронавируса
Глава правозащитной инициативы «Гражданин и Армия» Сергей Кривенко сообщил о переносе весеннего призыва в некоторых регионах в связи с распространением коронавируса
Глава правозащитной инициативы «Гражданин и Армия» Сергей Кривенко сообщил о переносе весеннего призыва в некоторых регионах в связи с распространением коронавируса.
Кривенко сообщил «МБХ медиа», что из южных регионов Росии пришла информация о переносе начала работы призывных комиссий до 13 апреля.
Правозащитник полагает, что о переносе призыва в масштабах всей страны власти могут объявить 30 марта, тем более что в Москве и Московской области уже ввели всеобщий режим изоляции.
Напомним, что еще 20 марта министр обороны Сергей Шойгу на просьбы правозащитников перенести весенний призыв заявил, что призывная кампания пройдет в законом установленные сроки, то есть с 1 апреля по 15 июля.