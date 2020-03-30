Москвичи получат специальные QR-коды для выхода из дома во время режима изоляции
Мэр Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Также власти рассмотрят вопрос о введении наказания за нарушение режима изоляции
Власти Москвы в рамках всеобщего режима изоляции введут для жителей города специальные пропуска для выхода из дома. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Также власти рассмотрят вопрос о введении наказания за нарушение режима изоляции.
Напомним, что покидать жилище гражданам разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), для похода в продуктовый магазин и аптеку, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести мусор.
«Медуза» со ссылкой на источник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщает, что москвичи получат специальные QR-коды, которые и станут своеобразными пропусками для выхода из дома.
Для получения QR-кода необходимо будет зарегистрироваться на сайте мэра и сообщить место своего фактического проживания. Такой QR-код необходимо будет показывать сотрудникам полиции по их требованию.