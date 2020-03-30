Меню
САМОИЗОЛЯЦИЯ ПРЕПЯТСТВУЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИРУСА
Общество
Первым делом миллиарды – а лечение потом
Москва
30 марта 08:02

Москвичи получат специальные QR-коды для выхода из дома во время режима изоляции

Мэр Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Также власти рассмотрят вопрос о введении наказания за нарушение режима изоляции

Москвичи получат специальные QR-коды для выхода из дома во время режима изоляции
Фото: oblgazeta.ru

Власти Москвы в рамках всеобщего режима изоляции введут для жителей города специальные пропуска для выхода из дома. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Также власти рассмотрят вопрос о введении наказания за нарушение режима изоляции.

Напомним, что покидать жилище гражданам разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), для похода в продуктовый магазин и аптеку, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести мусор.

«Медуза» со ссылкой на источник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщает, что москвичи получат специальные QR-коды, которые и станут своеобразными пропусками для выхода из дома.

Для получения QR-кода необходимо будет зарегистрироваться на сайте мэра и сообщить место своего фактического проживания. Такой QR-код необходимо будет показывать сотрудникам полиции по их требованию.

Материалы по теме
В России скончался еще один пациент с выявленным коронавирусом
В России число заразившихся коронавирусом выросло на 302 человека
Власти Москвы из-за пандемии коронавируса отменили тендеры на проведение праздничных мероприятий
Сейчас на главной
Общество
Правительство из-за коронавируса изменило список товаров первой необходимости
Российское правительство изменило перечень товаров первой необходимости, которыми можно будет торговать во время нерабочей недели, которая была введена с целью снижения темпов распространения коронавируса
Правозащитники сообщили о переносе весеннего призыва в армию из-за коронавируса
армия
Правозащитники сообщили о переносе весеннего призыва в армию из-за коронавируса
Глава правозащитной инициативы «Гражданин и Армия» Сергей Кривенко сообщил о переносе весеннего призыва в некоторых регионах в связи с распространением коронавируса
Жители Омска провели пикеты против обнуления президентских сроков Владимира Путина
поправки в конституцию
Жители Омска провели пикеты против обнуления президентских сроков Владимира Путина
Жители Омска в минувшие выходные провели пикеты против «узурпации власти». Акции протеста прошли на одном из самых оживленных в городе мест - на перекрестке около памятника детям-блокадникам
Медиков заставляют самостоятельно шить защитные маски из-за дефицита средств защиты
коронавирус
Медиков заставляют самостоятельно шить защитные маски из-за дефицита средств защиты
Медицинскому персоналу основного корпуса 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России поручили самостоятельно шить защитные медицинские маски в связи с их дефицитом на фоне коронавируса
В московском метро появились станции «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская»
метрополитен
В московском метро появились станции «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская»
Департамента транспорта и московский метрополитен, на фоне пандемии коронавируса и призывов к гражданам соблюдать карантин, временно «переименовало» станции «Домодедовская» и «Бабушкинская»
В Москве и Подмосковье ввели всеобщий режим изоляции
коронавирус
В Москве и Подмосковье ввели всеобщий режим изоляции
Власти Москвы и Московской области ввели всеобщий режим изоляции с целью снижения темпов распространения коронавируса. Этот режим вступает в силу в понедельник, 30 марта, и распространяется на жителей столичного региона всех возрастов
Маски для ныряния спасут жизни больных коронавирусом
медицина
Маски для ныряния спасут жизни больных коронавирусом
Сейчас во многих странах, где свирепствует эпидемия коронавируса, медики ощущают нехватку кислородной аппаратуры. Группа итальянских инженеров пришла на помощь медикам, переделав обычные маски для ныряния так, чтобы подавать кислород больным
Бывший председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался в возрасте 66 лет
мосгоризбирком
Бывший председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался в возрасте 66 лет
Бывший председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов скончался в возрасте 66 лет. Эту информацию сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter
Авторская колонка
Россию могут заподозрить
А вообще так, кроме шуток: не начали ли уже в мире на нашу РФ косо смотреть - на этот раз по поводу коронавируса? Я не удивлюсь. Более того: будь я иностранцем, я бы уже начал. Цифры-то больно уж вопиющие. Вот, скажем, на сегодня. Не будем даже брать пресловутую Италию с ее 10 тысяч умерших от КВ - возьмем США
Рощин Алексей
На Бога надейся, но дома сиди
РПЦ
На Бога надейся, но дома сиди
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал прихожан соблюдать предписания властей в связи с распространением коронавируса и воздержаться от посещения храмов. Патриарх посоветовал верующим молиться дома
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 1534 человек
коронавирус
В России число заразившихся коронавирусом выросло до 1534 человек
В России за минувшие сутки выявлено 270 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших выросло до 1534 человек, причем в Москве число пациентов превысило тысячу человек
Общество
Росздравнадзор зарегистрировал тест на коронавирус только одной частной компании. Ей помогли связи
Десятки российских производителей подали заявки в Росздравнадзор на регистрацию своих тестов на коронавирус COVID-19, однако ведомство не спешит выдавать им разрешение на серийное производство
Россия с 30 марта закрывает все границы из-за коронавируса
коронавирус
Россия с 30 марта закрывает все границы из-за коронавируса
Российские власти с 30 марта временно ограничат движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы
Российские банки сообщили о желании клиентов закрыть вклады из-за нового налога
банки
Российские банки сообщили о желании клиентов закрыть вклады из-за нового налога
Российские банки сообщили о резком росте количества заявлений о закрытии вкладов после заявления Владимира Путина о введении налога на проценты по вкладам более чем на миллион рублей
В Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом
коронавирус
В Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом
В Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом. В оперативном штабе сообщили, что пациентке было 56 лет. Женщина не имела одного легкого из-за перенесенного ранее онкологического заболевания
Российские авиакомпании могут приостановить внутренние перелеты из-за коронавируса
авиакомпании
Российские авиакомпании могут приостановить внутренние перелеты из-за коронавируса
В авиакомпаниях сообщили, что ограничения могут наложить не на сами перелеты, а на перемещения людей. В первую очередь запрет может затронуть авиасообщение между Москвой и регионами
Благотворительные фонды объявили сбор денег на покупку средств защиты для врачей
коронавирус
Благотворительные фонды объявили сбор денег на покупку средств защиты для врачей
Благотворительные фонды «Правмир» и «Созидание» объявили сбор денег на покупку средств индивидуальной защиты для российских медиков, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом
Премьер-министр из-за коронавируса приостановил до 1 мая проверки предпринимателей
власть и бизнес
Премьер-министр из-за коронавируса приостановил до 1 мая проверки предпринимателей
Глава правительства Михаил Мишустин в условиях пандемии коронавируса распорядился приостановить до 1 мая назначение всех выездных плановых проверок предпринимателей