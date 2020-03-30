Жители Омска провели пикеты против обнуления президентских сроков Владимира Путина
Жители Омска в минувшие выходные провели пикеты против «узурпации власти». Акции протеста прошли на одном из самых оживленных в городе мест - на перекрестке около памятника детям-блокадникам
Жители Омска в минувшие выходные провели пикеты против «узурпации власти». Акции протеста прошли на одном из самых оживленных в городе мест - на перекрестке около памятника детям-блокадникам. Пикеты прошли без задержаний.
Участники акции не сменяли друг друга в одиночном пикете, а встали в ряд со своими плакатами с лозунгами против обнуления президентских сроков Владимира Путина и внесения поправок в Конституцию.
Среди участников пикетов были сторонники Алексея Навального, члены Либертарианской партии, члены партии «Яблоко» и представители других политических объединений, сообщает «Новая газета».
Одна из участниц акции протеста Татьяна Котова заявила, что власти своими поправками хотят закрепить бесправность российских граждан. «У нас нет бесплатной медицины, образования, мы дышим отравленным воздухом, питаемся фальсифицированной едой. Идет геноцид народа, и этими поправками они хотят его застолбить», - заявила активистка.