В Москве и Подмосковье ввели всеобщий режим изоляции
Власти Москвы и Московской области ввели всеобщий режим изоляции с целью снижения темпов распространения коронавируса. Этот режим вступает в силу в понедельник, 30 марта, и распространяется на жителей столичного региона всех возрастов
Власти Москвы и Московской области ввели всеобщий режим изоляции с целью снижения темпов распространения коронавируса. Этот режим вступает в силу в понедельник, 30 марта, и распространяется на жителей столичного региона всех возрастов.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести бытовой мусор.
В ближайшие дни власти будут выдавать специальные пропуска, которые разрешают выходить из дома. При этом всеобщий режим изоляции не ограничивает права граждан приезжать в Москву или покидать ее.
Власти решили ужесточить карантинные меры в связи с тем, что многие жители Москвы и Подмосковья отказываются от самоизоляции и продолжают вести активный образ жизни, посещая парки, детские площадки и устраивая пикники.