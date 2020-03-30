Медиков заставляют самостоятельно шить защитные маски из-за дефицита средств защиты
Медицинскому персоналу основного корпуса 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России поручили самостоятельно шить защитные медицинские маски в связи с их дефицитом на фоне коронавируса
Медицинскому персоналу основного корпуса 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России поручили самостоятельно шить защитные медицинские маски в связи с их дефицитом на фоне коронавируса. Соответствующее поручение дал замначальника центра по материально-техническому обеспечению Евгений Сластунин, сообщает РБК со ссылкой на источники в больнице.
Согласно распоряжению, сотрудники каждого отделения за неделю должны сшить 50 защитных масок. При этом материал для пошива средств индивидуальной защиты медперсоналу не выделили, как и дополнительное время.
В Министерстве обороны информацию об обязанности врачей шить себе маски пока не прокомментировали.
Напомним, что российские власти только на прошлой неделе признали факт дефицита защитных медицинских масок. Граждане не могут купить их в аптеках уже почти два месяца. На нехватку масок и других средств защиты жалуются многие медики. Президент Владимир Путин заявил, что дал «жесткие» поручения по решению проблемы дефицита масок и антисептиков, однако пока ситуация в лучшую сторону не изменилась.