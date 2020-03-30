В московском метро появились станции «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская»
Департамента транспорта и московский метрополитен, на фоне пандемии коронавируса и призывов к гражданам соблюдать карантин, временно «переименовало» станции «Домодедовская» и «Бабушкинская»
Московский метрополитен на фоне пандемии коронавируса и призывов к гражданам соблюдать карантин временно «переименовало» станции «Домодедовская» и «Бабушкинская» в «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская». Таким образом администрация подземки решила напомнить пожилым гражданам о важности самоизоляции.
«Решили напомнить вам, кого нужно оберегать в первую очередь в это непростое время», - сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
Ранее российские политики неоднократно призывали людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, оставаться дома и не подвергать себя риску быть зараженным коронавирусом. Отметим, что большая часть умерших во время пандемии - это люди старшего поколения.