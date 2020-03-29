Бывший председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался в возрасте 66 лет
Бывший председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов скончался в возрасте 66 лет. Эту информацию сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter
Бывший председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов скончался в возрасте 66 лет. Эту информацию сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.
Столичный мэр сообщил, что Валентин Горбунов руководил Мосгоризбиркомом с середины 1990-х годов и «внес огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во все уровни власти».
Сергей Собянин также сообщил, что в последнее время экс-глава Мосгоризбиркома тяжело болел. Градоначальник также выразил соболезнования семье Горбунова.
Напомним, что Валентин Горбунов покинул занимаемый пост 17 марта 2020 года. Сам он объяснил свою отставку проблемами со здоровьем.
Отставки Горбунова летом прошлого года требовали лидеры оппозиции и их сторонники. Поводом для этого стал недопуск многих независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, что спровоцировало массовые протесты.