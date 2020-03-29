В РПЦ призвали верующих молиться дома, но церкви закрывать отказались
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал прихожан соблюдать предписания властей в связи с распространением коронавируса и воздержаться от посещения храмов. Патриарх посоветовал верующим молиться дома
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал прихожан соблюдать предписания властей в связи с распространением коронавируса и воздержаться от посещения храмов. Патриарх посоветовал верующим молиться дома.
Одновременно с этим глава Синодального отдела по взаимодействиям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил, что церкви продолжат свою работу, а священнослужители будут проводить богослужения. В некоторых случаях в храмы будут допускать прихожан.
«По благословению святейшего патриарха священники продолжат совершать богослужения. Более того, я надеюсь, что там, где это возможно, какое-то небольшое количество прихожан смогут находиться в храмах», - заявил Легойда.
Работа воскресных школ, приходских секций, кружков временно приостановлена, а высшие духовные учебные заведения переведены на дистанционное обучение.
Напомним, что ранее в РПЦ раскритиковали решение властей запретить прихожанам посещать церкви и назвали его противоречащим Конституции. «Священник — это духовный врач, который, подобно врачу физическому, обязан принимать приходящих к нему, как бы ему ни хотелось самоизолироваться», - заявил тогда Владимир Легойда.