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29 марта 11:21

В России число заразившихся коронавирусом выросло до 1534 человек

В России за минувшие сутки выявлено 270 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших выросло до 1534 человек, причем в Москве число пациентов превысило тысячу человек

В России число заразившихся коронавирусом выросло до 1534 человек

В России за минувшие сутки выявлено 270 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших выросло до 1534 человек, причем в Москве число пациентов превысило тысячу человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе перешла в стадию, когда становится все больше заболевших, и теперь от заражения не застрахован никто. Собянин призвал жителей города в течение недели с 30 марта по 5 апреля апреля, объявленной в России выходной, не покидать своих квартир и домов.

В случае выхода на улицу местным жителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга. Продуктовым магазинам и аптекам, которым разрешили работать в выходную неделю, рекомендовали сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было соблюдать безопасную дистанцию.

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