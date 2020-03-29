В России число заразившихся коронавирусом выросло до 1534 человек
В России за минувшие сутки выявлено 270 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших выросло до 1534 человек, причем в Москве число пациентов превысило тысячу человек
В России за минувшие сутки выявлено 270 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших выросло до 1534 человек, причем в Москве число пациентов превысило тысячу человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе перешла в стадию, когда становится все больше заболевших, и теперь от заражения не застрахован никто. Собянин призвал жителей города в течение недели с 30 марта по 5 апреля апреля, объявленной в России выходной, не покидать своих квартир и домов.
В случае выхода на улицу местным жителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга. Продуктовым магазинам и аптекам, которым разрешили работать в выходную неделю, рекомендовали сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было соблюдать безопасную дистанцию.