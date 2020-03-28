Росздравнадзор зарегистрировал тест на коронавирус только одной частной компании. Ей помогли связи
Десятки российских производителей подали заявки в Росздравнадзор на регистрацию своих тестов на коронавирус COVID-19, однако ведомство не спешит выдавать им разрешение на серийное производство
Десятки российских производителей подали заявки в Росздравнадзор на регистрацию своих тестов на коронавирус COVID-19, однако ведомство не спешит выдавать им разрешение на серийное производство. Пока чиновники зарегистрировали тест только одного частного производителя, который сразу же получил крупный госзаказ. Эта компания может быть связана с одним из друзей президента.
Ранее медики применяли только тесты государственного центра «Вектор», которые передавались специалистам бесплатно. Но эти тесты обладают низкой чувствительностью и результата ждать приходится долго. Однако недавно к «Вектору» добавился еще один поставщик альтернативных тестов на коронавирус - компания «Эвотэк-Мирай Геномикс». Новые тесты довольно дорогие, и для них нужно покупать дополнительные мобильные лаборатории.
«Эвотэк-Мирай Геномикс» продает тесты «Смартлайфкеа», в которую более миллиарда рублей инвестировал государственный Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). По данным Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко», мэрия Москвы закупила первые 100 тысяч таких тестов и 56 портативных лабораторий еще до того, как они были зарегистрированы в Росздравнадзоре.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», госконтракт на 192 млн рублей на поставку этих тестов департамент здравоохранения Москвы заключил 14 марта, а регистрация самого теста «Смартлайфкеа» датирована 20 марта. Один тест обошелся мэрии в 1,5 тысячи рублей, а стоимость портативной лаборатории оценивается в 750 тысячи рублей.
Новые тесты будут производить на мощностях компании «Эйдос Медицина» и «ПОЗиС», входящей в «Ростех».
Пока это единственная частная компания, чей тест на коронавирус зарегистрирован Росздравнадзором, хотя заявки подали десятки производителей. Среди них новосибирский «Вектор-бест», «Система-Биотех» (дочка «АФК-Системы») и компания «ДНК-технологии».
Директор «ДНК-Технологий» Владимир Колин рассказал «Медузе», что компания долго не могла проверить эффективность своих тестов, поскольку Роспотребнадзор не давал им доступ к штамму вируса. «ДНК-Технологии» планирует производить минимум 100 тысяч тестов на коронавирус в день.
В РФПИ сообщили, что для структурирования совместных с японцами инвестиций была выбрана компания «Медпромресурс», работающая теперь под брендом «Эвотэк-Мирай Геномикс». По данным «Медузы», «Медпромресурс» сменил не только название, но и владельцев. При этом среди владельцев не оказалось структур РФПИ.
Половина компании принадлежит японской «К.К. Мирай Дженомикс», а вторая половина — российскому ООО «Генетические технологии». Руководит этой фирмой Герман Лукашов — бывший владелец«Медпромресурса», переименованного после сделки в «Эвотек-Мирай Геномикс».
«Генетические технологии» раньше принадлежали только члену правления «Сибура» Алексею Козлову, а год назад 33% акций получила управляющая компания «Эвокорп» (через ЗПИФ «Дельта»). Эта компания управляет активами семьи миллиардера Аркадия Ротенберга - одного из друзей президента Владимира Путина.
Представитель Аркадия Ротенберга заявил, что бизнесмен и члены его семьи не имеют отношения к компании «Медпромресурс» и не являются бенефициарами компании «Эвокорп».