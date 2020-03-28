Россия с 30 марта закрывает все границы из-за коронавируса
Российские власти с 30 марта временно ограничат движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы
Российские власти с 30 марта временно ограничат движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Данные ограничения не касаются дипломатических работников, водителей грузового транспорта, а также граждан России, проживающих в Калининградской области, Луганской и Донецкой областях.
Напомним, 27 марта Россия полностью приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми иностранными государствами. Исключение сделано только для спецрейсов, которые вывозят российских туристов на родину.
Правительство также рассматривает возможность остановить пассажирские авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки внутри страны, сообщают РБК и РИА Новости. В свою очередь агентство Bloomberg сообщает, что мэрия Москвы обсуждает возможность закрытия города на карантин, поскольку большая часть заболевших коронавирусом приходится на столицу. Ранее мэр Сергей Собянин уже обратился к жителям других регионов с просьбой не приезжать в Москву.
Ряд регионов уже ввели ограничения на передвижение граждан. Так, в Карелии остановили общественный транспорт, а в Чечню могут попасть только граждане с пропиской в регионе.