Российские банки сообщили о желании клиентов закрыть вклады из-за нового налога
Российские банки сообщили о резком росте количества заявлений о закрытии вкладов после заявления Владимира Путина о введении налога на проценты по вкладам более чем на миллион рублей
Российские банки сообщили о резком росте количества заявлений клиентов о закрытии вкладов после заявления президента Владимира Путина о введении налога на проценты по вкладам более чем на миллион рублей.
В письме Ассоциации банков России (АБР) на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной говорится, что клиенты не поняли суть нововведений и ринулись закрывать свои вклады. «Отсутствие в публичном пространстве комментариев, разъясняющих порядок, сроки, а главное — информацию о плательщиках этого налога, создало почву для распространения различных версий и слухов его реализации», - заявили банкиры.
Банки просят ЦБ расширить инструментарий предоставления ликвидности на случай ее возможного оттока, связанного с отсрочкой платежей по кредитам из-за каникул для пострадавших от коронавируса.
Напомним, 25 марта президент Владимир Путин во время обращения к нации по поводу пандемии коронавируса заявил о введении налога в размере 13% на процентные доходы по вкладам и инвестициям в долговые ценные бумаги, если сумма таких вложений превышает миллион рублей. Глава государства заявил, что данный налог затронет только 1% вкладчиков.
Поступления от этого налога власти пообещали направить на поддержку семей с детьми, потерявших работу граждан или тех, кто окажется на больничном из-за коронавируса.