28 марта 01:10
В Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом
В Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом. В оперативном штабе сообщили, что пациентке было 56 лет. Женщина не имела одного легкого из-за перенесенного ранее онкологического заболевания
Фото: sm-news.ru
В Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом. В оперативном штабе сообщили, что пациентке было 56 лет. Женщина не имела одного легкого из-за перенесенного ранее онкологического заболевания.
Пациентка поступила в больницу с левосторонней пневмонией. Скончалась женщина при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности.
По состоянию на 27 марта, в России официально выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 16 регионах. Большая часть заболевших приходится на Москву.
В Роспотребнадзоре сообщили, что 80% заболевших коронавирусом россиян подхватили инфекцию за границей. Остальные заразились уже через контакт с другими больными внутри страны.