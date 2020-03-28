Российские авиакомпании могут приостановить внутренние перелеты из-за коронавируса
В авиакомпаниях сообщили, что ограничения могут наложить не на сами перелеты, а на перемещения людей. В первую очередь запрет может затронуть авиасообщение между Москвой и регионами
Росавиация предложила правительству ограничить авиационное сообщение внутри страны с целью предотвращения распространения коронавируса.
Источники «Ведомостей» в авиакомпаниях сообщили, что ограничения могут наложить не на сами перелеты, а на перемещения людей. В первую очередь запрет может затронуть авиасообщение между Москвой и регионами, поскольку на столицу приходится почти 70% заболевших коронавирусом.
Также рассматривается вариант с прямым запретом на перелеты за исключением нескольких рейсов.
В правительстве сообщили, что вопрос с приостановкой рейсов по России пока не обсуждался, а в Росавиации официально заявили, что не предлагали ограничить перелеты внутри страны.
Напомним, что на фоне пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью запретила полеты за границу.