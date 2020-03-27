27 марта 18:41
Благотворительные фонды объявили сбор денег на покупку средств защиты для врачей
Благотворительные фонды «Правмир» и «Созидание» объявили сбор денег на покупку средств индивидуальной защиты для российских медиков, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом
Благотворительные фонды «Правмир» и «Созидание» объявили сбор денег на покупку средств индивидуальной защиты для российских медиков, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом.
В заявлении фонда «Правмир» говорится, что у врачей по всей России не хватает средств защиты - респираторов, медицинских масок, перчаток и халатов», — говорят в фонде «Правмир».
В фонд уже обратились десять региональных больниц и медицинских центров.
Ранее благотворительный фонд «День первый» закупил для борьбы с коронавирусом два миллиона медицинских масок и респираторов, шесть тысяч защитных костюмов для врачей и другие медицинские изделия.
По состоянию на 27 марта, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом. Умерло три пациента.