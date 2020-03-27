27 марта 17:15
Премьер-министр из-за коронавируса приостановил до 1 мая проверки предпринимателей
Глава правительства Михаил Мишустин в условиях пандемии коронавируса распорядился приостановить до 1 мая назначение всех выездных плановых проверок предпринимателей
Глава правительства Михаил Мишустин в условиях пандемии коронавируса распорядился приостановить до 1 мая назначение всех выездных плановых проверок предпринимателей.
Исключение лишь составят внеплановые проверки по причине причинения вреда жизни и здоровью, а также возникновения ЧС природного и техногенного характера.
Запрет касается проведения выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок. При этом ведомства разрешается проводить проверки, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов разрешительного характера, сообщает ТАСС.