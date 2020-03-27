В Кремле подтвердили заражение коронавирусом одного из сотрудников
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о заражении коронавирусом одного из сотрудников Кремля. Чиновник заверил, что с Владимиром Путиным этот сотрудник не контактировал
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о заражении коронавирусом одного из сотрудников Кремля. Чиновник заверил, что с Владимиром Путиным этот сотрудник не контактировал.
«Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это действительно соответствует действительности. Принимают все необходимые санитарно-эпидемиологические меры», - заявил Дмитрий Песков, слова которого приводит РБК.
Между тем, Дмитрий Песков и сам оказался под угрозой заражения коронавирусом после того, как посетил день рождение сестры продюсера Игоря Крутого. На мероприятии был певец Лев Лещенко, который после этого был госпитализирован с пневмонией. Врачи выявили у него коронавирус.
Пресс-секретарь главы государства заявил, что на празднике был, но Льва Лещенко там не видел и за руку с ни не здоровался.