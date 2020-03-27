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27 марта 14:54

Чиновника москомспорта заподозрили в мошенничестве с гонораром Алины Загитовой за участие в шоу Татьяны Навки

Правоохранительные органы проводят проверку в отношении вице-президента федерации фигурного катания Москвы Эдуарда Аксенова по признакам финансовых махинаций при постановке ледового шоу «Спящая красавица», главную роль в котором исполнила Алина Загитова

Чиновника москомспорта заподозрили в мошенничестве с гонораром Алины Загитовой за участие в шоу Татьяны Навки

Правоохранительные органы проводят проверку в отношении вице-президента федерации фигурного катания Москвы Эдуарда Аксенова по признакам финансовых махинаций при постановке ледового шоу «Спящая красавица», главную роль в котором исполнила Алина Загитова. За участие в представлении олимпийской чемпионки Аксенов получил 8 млн рублей.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что речь идет о двух уголовных статьях: мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.

Заказчиком шоу «Спящая красавица» является Росконцерт, а его автором – фигуристка и жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка.

Sports.ru проверил закупки, связанные с постановкой шоу, и выяснил интересные подробности. Так, OOO «Навка шоу» (учредитель и гендиректор – сестра Татьяны Навки Наталья) получило крупную субсидию из федерального бюджета на «выполнение госзаказа» от Росконцерта (входит в Минкультуры РФ). Контракты с фигуристами подписывал директор Росконцерта Андрей Малышев.

Большинство фигуристов заключали договор об оказании услуг в качестве индивидуальных предпринимателей, что упрощает налогообложение и почти в два раза снижает сумму, которую нужно вернуть государству.

Актеры массовки получили за 22 постановки по 187 440 рублей, а за эпизодические роли платили от 350 до 470 тысяч рублей. За исполнение главных ролей фигуристам платили уже миллионы рублей. Маргарита Дробязко (Королева Аргона) получила 2,3 млн рублей, Нодари Майсурадзе (Тролль) – 1,8 млн рублей, Петр Чернышов (Эриан) – 2,8 млн рублей, а Татьяна Навка (Элифеанта) – 6,6 млн рублей. Самые главные роли в шоу исполнили Татьяна Навка и Алина Загитова. При этом в реестре документов договора с юной олимпийской чемпионкой нет.

Зато выяснилось, что самый крупный гонорар в размере 8 млн рублей получил Эдуард Аксенов - заместитель начальника отделения спортивной школы «Хрустальный», где тренируется Алина Загитова. Чиновник якобы выступил в шоу «Спящая красавица» в качестве артиста (на самом деле нет). В договоре об оплате его услуг отмечается, что при определении цены учитывались «уникальность мероприятия, неразрывно связанная с личностью исполнителя (Аксенова), высочайший уровень его мастерства, профессионализм, эксклюзивность и зрительский интерес».

Sports.ru полагает, что этот договор является своего рода платой за разрешение Алине Загитовой выступать в шоу Татьяны Навки от руководства школы, в которой она тренируется, но тогда остается неясным, каким российским законом это регламентируется. Закона о субподряде на аренду школьников и учеников в России нет. Кроме того, непонятно, какая часть гонорара положена спортсменке, а какая – г-ну Аксенову. Если проблема заключается в том, что Загитова является несовершеннолетней, то Росконцерт мог подписать контракт с родителями фигуристки.

Татьяна Навка в свою очередь сообщила, что Эдуард Аксенов получил деньги за Алину Загитову потому, что она является несовершеннолетней и не может иметь личное ИП. «Аксенов по согласованию с родителями Алины представлял и продолжает представлять интересы спортсменки. Все в строгом соответствии с законом», - заявила спортсменка, слова которой приводит РБК.

Оппозиционер Алексей Навальный назвал данный договор коррупционной схемой. «Будучи чиновником москомспорта, он получает 8 миллионов рублей. Штука вся в том, что он не катается там. У него нет роли – они придумали вымышленную роль и дали взятку, легализовав его через липовый договор, заносит деньги замначальнику ледового дворца», - заявил политик.

«Смешно слышать, что Аксенов получал деньги за Алину Загитову. В рекламных контрактах Алина Загитова может принимать участие, а выступать в шоу – нет? Зачем ей оформлять статус индивидуального предпринимателя? Человеку возраста 1 день можно платить деньги, человеку любого возраста. Договор составляется с его родителями. Просто берут и нагло врут», - добавил борец с коррупцией.

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