27 марта 13:59
ФАС выявила признаки картельного сговора продавцов гречки
Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке производителей гречневой крупы. К такому выводу специалисты ведомства пришли после проведения более десяти внеплановых выездных проверок
Фото: Комсомольская правда
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картельного сговора на рынке производителей гречневой крупы. К такому выводу специалисты ведомства пришли после проведения более десяти внеплановых выездных проверок.
Глава ФАС Игорь Артемьев сообщил агентству ТАСС, что в случае подтверждения факта картельного сговора, нарушителям закона о конкуренции грозит до 6 лет лишения свободы.
Сотрудники ФАС также выявили факты «некоторого придерживания товаров» в связи с ажиотажным спросом на фоне распространения коронавируса и возможного введения жесткого карантина.